Il Catanzaro è tornato nuovamente al lavoro in vista della ripresa del campionato e della prima partita del 2018 al Menti di Castellamare di Stabia.

C’è anche il difensore Stefano Cason, classe 95, prelevato in prestito dall’Atalanta fino al termine della stagione. Questi ha lavorato in palestra.

Dovrebbe arrivare anche Antonio Sepe, terzino italo-uruguaiano dell’Akragas, che dovrà risolvere le ultime questioni con i siciliani prima di trasferirsi in Calabria.

Senza dubbio esclusa la rivoluzione; Maglione e Doronzo puntano ad acquisti mirati. Molto vicino l’attaccante Pietro Cianci del Sassuolo, nelle prossime ore vicini alla chiusura della trattativa.

Si tenta per un centrocampista di qualità ed esperienza, mentre nel pacchetto arretrato probabile la partenza di Alex Sirri.

Assente Van Ransbeeck fermato dall’influenza mentre Kanis è rientrato a Novara dopo un primo scorcio di campionato nel Catanzaro nel quale non è riuscito a trovare lo spazio che voleva. Troppa concorrenza ed affollamento nel ruolo di esterno d’attacco. E così è tornato in Piemonte. Oltre a Kanis ed Icardi, probabili gli addii di Anastasi, anch’egli nettamente al di sotto delle aspettative, Marchetti, praticamente mai utilizzato, Imperiale e Lukanovic. Da valutare la situazione di Sabato. Interessamenti flebili per l’ex lametino Scarsella e per l’ex reggino Bombagi.