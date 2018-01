Venerdì 26 gennaio, nell’ambito dell’attività di orientamento in entrata, presso l’I.T.A. S. “Bruno Chimirri” di Catanzaro si svolgerà l’Open night, un’iniziativa organizzata al fine di supportare i genitori ed i futuri alunni in vista delle imminenti scelte relative al prossimo anno scolastico.

L’evento, in programma a partire dalle ore 16:00, con un articolato programma di accoglienza e di intrattenimento, si propone di informare tutti gli interessati sull’offerta formativa della scuola. L’I.T.A.S. Chimirri, oltre che per il Sistema Moda, si caratterizza per le articolazioni Biotecnologie sanitarie ed ambientali.

L’Istituto ha sposato con entusiasmo il progetto dell’AIRC, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro, finalizzato a diffondere tra i più giovani la cultura della prevenzione e della donazione, le conoscenze sulla lotta al cancro, nonchè i progressi della ricerca e della scienza. La scuola, in occasione dell’open night, diventerà una “piazza” in cui saranno distribuite le arance della salute, acquistate dai docenti e dagli studenti dell’Itas, il cui ricavato finanzierà la ricerca sul cancro.

Durante l’evento, alle ore 17:00, si svolgerà inoltre la cerimonia ufficiale di consegna del defibrillatore donato all’Istituto scolastico dalla Fondazione “Maria Garibaldi nell’ambito del progetto “Cuore: prevenzione e solidarietà” che nasce con l’obiettivo di ottimizzare la sicurezza a scuola e di offrire agli studenti la cultura del primo soccorso.