Aziende e ndrangheta, 27 arresti tra Calabria e Toscana

REGGIO CALABRIA. Ventisette fermi, 46 persone denunciate e 51 imprese sequestrate per un valore complessivo di 100 milioni di euro. Sono i numeri dell’operazione “Martinagala” condotta stamani dalla Dia e dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria (un altro blitz è scattato da Firenze) che hanno eseguito il decreto di fermo spiccato dalla Direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore vicario Gaetano Paci. L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dagli aggiunti Stefano Musolino e Francesco Tedesco, ha accertato l’esistenza di un sodalizio criminale dedito alla commissione di gravi delitti, con base a Bianco (Reggio Calabria), e proiezioni operative non solo in tutta la provincia reggina, ma anche in altre regioni italiane e persino all’estero. Le accuse a vario titolo sono di associazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale, associazione a delinquere finalizzata all’emissione di false fatturazioni, reati fallimentari ed altro. Gli inquirenti indicano in Antonio Scimone il principale artefice di un meccanismo di false fatturazioni e vero “regista” delle movimentazioni finanziarie dissimulate dietro apparenti attività commerciali; nonchè altri presunti elementi di vertice in Antonio Barbaro (cosca Barbaro “I Nigri”), Bruno Nirta (cosca Nirta “Scalzone”) ed il figlio di quest’ultimo Giuseppe Nirta, nipote e omonimo del boss della ‘ndrina ‘La Maggiore’ di San Luca, ucciso nel 1995.

Per Giuseppe Nirta il giudice Paola Belsito ha disposto il carcere in quanto ritenuto soggetto che opera “in collegamento, nell’interesse, a favore di articolazioni mafiose storicamente e stabilmente connotate”, le cosche Nirta di San Luca e Barbaro di Platì. Gli altri destinatari della misura in carcere sono: Antonio Scimone, 43 anni, di Melito Porto Salvo, Cosma Damiano Stellitano, 53 anni, nato a Melito Porto Salvo ma residente a Vinci (Firenze), Antonio Barbaro, 45 anni di Platì e residente a Cosenza, Andrea Iavazzo, 65 anni, nato a Fucecchio (Firenze) e residente a Pistoia, Maurizio Sabatini, 58 anni, di Santa Croce sull’Arno (Pisa), Giovanni Lovisi, 64 anni, originario di Salerno e residente a Santa Croce sull’Arno (Pisa), Lina Filomena Lovisi, 33 anni, di Santa Croce sull’Arno (Pisa), Giuseppe Pulitanò, 30 anni, di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), Ferdinando Rondò, 44 anni, di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), Francesco Savario Marando, 40 anni, di Locri (Reggio Calabria). Ai domiciliari gli imprenditori Alessandro Bertelli, 45 anni, di Empoli (Firenze) e Filippo Bertelli, 49, di Fucecchio (Firenze), e Marco Lami, 59 anni, di Santa Croce sull’Arno (Pisa).

Il sistema si basava su un gruppo di società “cartiere”, coinvolte in operazioni commerciali inesistenti, che avevano sede in vari paesi europei, tra cui Croazia, Slovenia, Austria e Romania, e dopo un paio d’anni di “attività”, venivano trasferite nel Regno Unito e cessate, in modo da evitare successivi accertamenti sulla contabilità. Le operazioni fittizie servivano a mascherare trasferimenti di denaro da e verso l’estero, funzionali a commettere diversi illeciti, principalmente riciclaggio, e reimpiego dei relativi proventi. Un meccanismo messo a disposizione dei numerosi “clienti”, che in gran parte erano imprenditori espressione diretta o indiretta delle cosche di ‘ndrangheta dei tre mandamenti operanti sul tutto il territorio provinciale di Reggio Calabria. L’indagine ha evidenziato anche la capacità di infiltrarsi negli appalti pubblici. In particolare la Dia ha individuato tra gli imprenditori che hanno usufruito del “sistema” messo in piedi: Pietro Canale, (socio di maggioranza ed amministratore della Canale Srl, società molto attiva a Reggio Calabria nel settore della costruzione e gestione di condutture di gas), accusato di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita; nonchè l’imprenditore Antonino Mordà e un impiegato di banca, cui viene contestato il reato di riciclaggio, il quale si sarebbe dimostrato sempre solerte nel soddisfare le illecite esigenze del Mordà. Il filone di indagine seguito dal Gico della Guardia di Finanza di Reggio Calabria invece ha riguardato le “prestazioni” che l’associazione guidata da Scimone avrebbe fornito alla famiglia Bagalà di Gioia Tauro e a Giorgio Morabito, collegati alla cosca Piromalli. Tali imprenditori erano stati destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione “Cumbertazione”, condotta dal Reparto della Guardia di Finanza su delega della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, in quanto, quali imprenditori espressione della ‘ndrangheta, avrebbero agevolato gli interessi di quest’ultima nel settore degli appalti pubblici