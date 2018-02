“Ho rispetto per Prodi ma non condivido quello che dice”. Lo ha detto Roberto Speranza di Leu, ieri a Crotone e Catanzaro. “Avrei voluto sentire – ha aggiunto – cosa diceva quando si toglievano i diritti ai lavoratori, quando si faceva la riforma della scuola contro insegnanti e studenti, si mettevano otto fiducie sulla legge elettorale che non consente ai cittadini di scegliere. Oggi se voti Pd in alcuni posti eleggi la Lorenzin, a Bologna eleggi Casini. Il vero centrosinistra sicuri che non sia Errani? Noi ci alleiamo con i giovani precari, con il mondo del lavoro, con chi non riesce a curarsi come dovrebbe: dieci milioni di italiani. Noi andremo in Parlamento con le nostre idee e ci confronteremo con tutti. E’ evidente che la destra ha idee opposte alle nostre ma anche i cinquestelle e Pd sono diversi da noi, altrimenti non saremmo usciti dal Pd”.

“Berlusconi mi pare che lavori a fare un governo con Renzi, ogni voto dato al Pd e a Emma Bonino è un voto dato al governo Renzi Berlusconi”, ha poi aggiunto Speranza. Berlusconi torna ancora con le sue illusioni, le sue promesse”.

