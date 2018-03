CATANZARO. C’è un’alta percentuale di donne tra i 30 parlamentari eletti alle Politiche di domenica scorsa in Calabria. Sono infatti 13 le donne calabresi che siederanno in Parlamento nella prossima legislatura, un superiore a quello delle precedenti elezioni del 2013, nelle quali ne furono elette soltanto 9. Le senatrici saranno quattro: Margherita Corrado, Silvia Vono, Bianca Laura Granato e Rosa Silvana Abate, tutte del Movimento 5 Stelle. Nove invece le deputate: Anna Laura Orrico, Elisabetta Maria Barbuto, Federica Dieni, Elisa Scutellà e Dalila Nesci (M5S), Jole Santelli e Maria Tripodi (Forza Italia), Wanda Ferro (Fratelli d’Italia) e infine Enza Bruno Bossio (Pd). Quattro dono state elette dopo aver vinto il collegio uninominale nel quale sono state candidate: si tratta delle pentastellate Corrado, Vono e Dieni e della Ferro, che tra l’altro è l’unica donna a essere stata eletta per il centrodestra in un collegio uninominale nel Sud (considerando Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania). Quattro le parlamentari uscenti che sono state riconfermate: Nesci e Dieni (M5S), Santelli (Forza Italia) e Bruno Bossio (Pd).