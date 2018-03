CATANZARO. “Al presidente Oliverio bisogna chiedere un radicale cambio di passo nell’azione di governo della Regione”. Lo ha affermato il segretario uscente del Pd calabrese, Ernesto Magorno, eletto senatore nelle elezioni del 4 marzo, nel corso di un’iniziativa del partito a Pianopoli. “Io non mi arrabbio – ha aggiunto – se il presidente della Giunta fa nomine, perché io non chiedo posti. Se ci sono nomine che non vanno bene, i consiglieri regionali lo dicano pubblicamente e con chiarezza. Possibile che in questo momento nessuno ha il senso di responsabilità e il senso del dovere di dire quello che pensa? Bene, io penso – ha osservato Magorno – che al presidente Oliverio bisogna chiedere un radicale cambio di passo nell’azione di governo della Regione, non posti in Giunta, perché la sconfitta va distribuita a tutti e il cambio di passo dobbiamo farlo tutti noi”. Magorno ha poi rilevato: “Bisogna cambiare passo, lo dico soprattutto ai consiglieri regionali. Invece di litigare sui territori, mettete insieme i sindaci e insieme a loro mettete in campo progetti per lo sviluppo della Calabria, non preoccupatevi solo dei vostri voti di preferenza o di dividere il partito ma – ha concluso il parlamentare del Pd – fate in modo che questo partito si riunisca e si riunisca attorno al governo regionale per dare una mano al presidente a cambiare radicalmente passo”.