È in programma lunedì 19 marzo, alle ore 18, al Cinema Moderno di Vibo Valentia, l’anteprima nazionale della serie tv “Lo Squadrone. Dispacci dalla guerra di ‘ndrangheta”, serie che andrà in onda dal 21 marzo su Rai 2. Alla proiezione, ingresso gratuito fino a esaurimento posti, parteciperanno tra gli altri, Andrea Fabiano, direttore di Rai 2; Stefano Rizzelli, capo struttura Rai 2; Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria; Giuseppe Citrigno, presidente Calabria Film Commission; il produttore Sandro Bartolozzi; Claudio Camarca, regista e autore della serie. Saranno, inoltre, presenti le più alte cariche delle forze dell’ordine. Un evento a cui parteciperanno anche gli studenti degli istituti superiori della città di Vibo Valentia. La serie “Lo Squadrone” andrà in onda a partire da mercoledì 21 marzo 2018 in seconda serata su Rai 2 “Lo Squadrone. Dispacci dalla guerra di ‘Ndrangheta”, serie tv di genere factual prodotta da Clipper Media in collaborazione con RAI 2, con il sostegno della Calabria Film Commission. Quattro episodi da 50 minuti, scritti e diretti da Claudio Camarca, per raccontare uno spaccato reale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Calabria, in grado di superare l’immaginazione, ad alto tasso di azione e di suspense, in cui un manipolo di uomini coraggiosi rischia ogni giorno la vita per restituire la Calabria alla propria gente.