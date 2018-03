Il Cosenza batte la Viterbese per 2-1 grazie alle reti di Tutino e Perez, ma non gli basta per arrivare nella finale di Coppa Italia di serie C. Sarà la Viterbese, dunque, a sfidare l’Alessandria. La Viterbese, in affanno, capitolare al 31′: calcio d’angolo battuto da Ramos, uscita a vuoto di Pini e Tutino insacca indisturbato. In avvio di ripresa la Viterbese appare più convinta dei propri mezzi e il Cosenza procede con calma pur avendo l’esigenza di segnare ancora un gol per centrare la qualificazione. Braglia dà una scossa ai suoi al 57′: fuori Boniotti, dentro Perez e Cosenza decisamente a trazione anteriore. All’81′ però, con i silani abbastanza spenti, la Viterbese agguanta il pari: traversone di Jefferson e bella conclusione al volo di Calderini che batte Saracco. Le emozioni però non sono finite perché il Cosenza si riporta in vantaggio: palla al centro dell’area e Perez insacca di testa; Cosenza-Viterbese 2-1. I minuti finali, troppo frammentati, non regalano ulteriori sussulti: in finale va la Viterbese in virtù del 3-1 della gara di andata.