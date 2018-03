L’Associazione Circolo Mattia Preti nasce nel 1989 a Catanzaro Lido da un’idea del presidente Pino Barone e del suo caro amico e mitico Pepè Agosto. L’ispirazione del nome venne al presidente Pino Barone mentre assisteva ad un matrimonio a Taverna nel 1987. L’Associazione ha avuto da sempre lo scopo di aggregare persone con unità di intenti per condividere e svolgere attività ludiche, sportive e ricreative. Nel corso degli anni difatti tante sono state le iniziative organizzate dal Circolo Mattia Preti collaborando con squadre di pallavolo, calcetto e biliardo a livello amatoriale e nazionale. Anche le scene teatrali sono state motivo di aggregazione nel circolo Mattia Preti, in cui sono state coinvolte anche i componenti delle famiglie dei soci. La giovialità e l’allegria sono elementi importanti nel circolo, difatti in occasione delle festività pasquali e natalizie i soci e le loro famiglie si incontrano per festeggiare ed organizzare tra di loro giochi a premi per rallegrare le feste. Nel corso degli anni il Circolo Mattia Preti ha avuto la sensibilità di andare incontro anche ai bisognosi, devolvendo le quote degli associati a famiglie con problemi economici. L’associazione conserva gelosamente diversi libri ed enciclopedie regalati dal Sindaco di Taverna nel 1990, segnale del rapporto di grande stima ed affetto che il Sindaco ha avuto nei confronti dei soci del Circolo Mattia Preti e del presidente Pino Barone. Dall’11 al 15 aprile prossimi presso il Circolo Mattia Preti si svolgerà il 15° Memorial “Giovanni Barone” , torneo di biliardo regionale per i tesserati Fibis.