“Domenica abbiamo fatto una prestazione importante, meritavamo di uscire dal campo con un risultato positivo, anche il pareggio ci sarebbe stato stretto. Ed invece abbiamo dovuto ingoiare nuovamente una sconfitta. Ma giocando in questo modo i risultati arriveranno presto”. Così Marius Marin, uno dei migliori in campo domenica per il Catanzaro nella sfortunata gara contro il Trapani, infruttuosa per il risultato ma positiva per la prestazione.