Distrazione di fondi comunitari a Fondazione Calabresi nel mondo, 3 indagati

Nel corso della mattinata di giovedì, a Catanzaro, Lamezia Terme e Roma, militari del nucleo investigativo carabinieri di Catanzaro, coadiuvato dai comandi territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale procura della repubblica nei confronti di 3 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di abuso d’ufficio, falsità ideologica e peculato. Le indagini, che si inquadrano nell’ambito dell’attività volta al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, hanno permesso di acclarare la responsabilità dei predetti in merito alla distrazione di fondi comunitari destinati alla fondazione calabresi nel mondo, ente in house della regione calabria, attualmente sottoposta a procedura di liquidazione nonché individuare l’illecita locazione di un locale avente sede a Roma.