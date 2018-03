REGGIO CALABRIA. Dopo la pausa elettorale, lunga oltre un mese, dalla prossima settimana riprende l’attività del Consiglio regionale. Sono già state calendarizzate le sedute di quattro Commissioni dell’assemblea legislativa calabrese: la prima a riunirsi sarà, lunedì 19 marzo, la quinta, Riforme, chiamata a eleggere il nuovo ufficio di presidenza essendo quello attuale ormai in scadenza. Due, invece, le Commissioni che si riuniranno martedì 20 marzo: la prima, Affari generali e istituzionali, che esaminerà tre proposte di legge, tra le quali spicca la nuova normativa regionale in tema di contrasto alla criminalità organizzata, e quindi la Commissione speciale anti-’ndrangheta, che all’ordine del giorno avrà alcune audizioni nell’ambito di un’attività conoscitiva sulla progettazione di un tratto in variante della Statale Jonica 106. Infine, per venerdì 23 marzo, è stata programmata la ripresa dei lavori della seconda commissione, Bilancio e Programmazione, che si occuperà di alcune proposte di legge relative a vari argomenti. Quanto all’attività dell’aula, la Conferenza dei capigruppo convocata nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, ha previsto una seduta nel mese di marzo dedicata al question time, e un’altra seduta nel mese di aprile.