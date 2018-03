E’ stata presentata nella biblioteca “De Nobili” di Catanzaro la rivista “Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee”. Ordines rappresenterà uno strumento per studiare e comprendere la crisi dell’Europa e delle sue istituzioni. “L’Europa studiamo, all’Europa guardiamo e ad essa tendiamo, inviando peraltro i nostri giovani a studiare in prestigiosi centri di ricerca”. Così ai microfoni di RTC-Telecalabria il Direttore responsabile di “Ordines”, professore Massimo La Torre, ordinario di Filosofia del diritto all’Umg. “Il senso di questa nuova rivista è quello di creare un foro, attorno alla ricerca ed ai seminari del nostro Dottorato, dalla netta caratterizzazione interdisciplinare. Vi sarà il contributo di teorici e storici del diritto, costituzionalisti, giuristi positivi ed economisti, dalla comune vocazione a dar conto dei grandi cambiamenti in corso innanzitutto nel vecchio continente europeo”. Segui il servizio e le interviste di RTC-Telecalabria, la TV della tua città e della tua regione.