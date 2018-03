“Contro la Samp siamo stati quasi perfetti. Domenica contro la Roma dovremo esserlo ancora di piu’, consapevoli del fatto che affrontiamo un avversario ancora piu’ forte, che viene peraltro da un momento splendido”. Ahmad Benali, centrocampista e punto fermo del centrocampo del Crotone, indica la via per tentare di raggiungere un risultato positivo anche contro la squadra di Di Francesco. “La vittoria ci ha dato fiducia ed autostima. Chiaramente la Roma ha un altro spessore di organico e di squadra, ma giocando arditamente come domenica scorsa possiamo metterli in difficolta’”.

M.S.