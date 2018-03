Mattia Maita è intervenuto in conferenza stampa sull’attuale momento del Catanzaro Calcio. “Veniamo da tre sconfitte consecutive e da un cambio in panchina. L’ansia di raggiungere il risultato ci sta condizionando. Domenica col Trapani meritavamo di piu’ ma è andata malissimo. Ad Andria ci aspetta un’altra battaglia. Dobbiamo avere un approccio migliore, piu’ sereno. Dobbiamo tornare velocemente a far punti”.

M.S.