Si presentava così come le nostre foto testimoniano la fontana di piazza Duomo nel centro storico della città di Catanzaro nella sera di giovedì 14 marzo intorno alle ore 22,00. Cartacce, bottiglie e rifiuti di ogni tipo invadono la vasca situata in un luogo che avrebbe bisogno di maggiore tutela. Un peccato davvero in quanto è questo il colpo d’occhio davanti ad uno dei luoghi simbolo della città ovvero la Cattedrale di Catanzaro, chiesa madre dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Un peccato doppio in quanto tale degrado si sviluppa in una fontana che potrebbe rappresentare un’attrattiva in una piazza ampia ed accogliente ma probabilmente abbandonata a sé stessa negli ultimi tempi.

M.S.