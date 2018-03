L’elezione alla Camera dei deputati di Fausto Orsomarso apre le porte per il possibile ingresso di Giacomo Mancini jr in Consiglio regionale. I riconteggi effettuati dalla Corte d’Appello di Catanzaro hanno, infatti, deciso l’assegnazione a Fratelli d’Italia del seggio camerale nel collegio Calabria 2, che comprende le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, in cui era candidata come capolista Wanda Ferro, seguita, appunto, da Orsomarso. La duplice elezione di Ferro nel collegio uninominale di Vibo Valentia e nella quota proporzionale, consente l’ingresso in Parlamento di Orsomarso. Alle elezioni politiche del 4 marzo. le posizioni di Orsomarso e Mancini si erano intrecciate perchè Mancini, a sua volta candidato alla Camera con il centrosinistra nel collegio uninominale di Cosenza, ma non eletto, alle Regionali del 2014 è risultato il primo dei non eletti con Forza Italia proprio dietro Orsomarso. In campagna elettorale Mancini jr, nipote dell’omonimo leader socialista degli anni ‘60-’70 e ‘80, è finito al centro dei riflettori nazionali proprio per questa duplice contemporanea veste di candidato al Palamento con il centrosinistra e di potenziale consigliere regionale eletto con il centrodestra: il politico cosentino, comunque, ha più volte espresso l’intenzione di restare con il centrosinistra in caso di ingresso alla Regione, ingresso comunque subordinato alle scelte, anche temporali, di Orsomarso.