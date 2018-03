Un progetto per la costruzione dell’Istituto d’arte a Squillace Lido. E’ stato presentato ed illustrato questa mattina nella sede dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro. L’intervento da parte dell’ente intermedio consentirà la dismissione dell’immobile occupato dall’Istituto d’Arte di proprietà comunale ubicato nel centro abitato del Comune di Squillace, attualmente utilizzato ad Istituto d’Arte e non rispondente ai moderni standard di fruibilità e comfort. E’ stata programmata, pertanto, la realizzazione di un nuovo istituto che abbia le caratteristiche richieste dagli standard dell’edilizia scolastica moderna, nel rispetto dei parametri dettati dal D.M. 1975. Sarà una scuola che servirà l’intera fascia jonica catanzarese e non solo, situata in una zona strategica e centrale come quella nel territorio di Squillace Lido, a due passi dalla piscina provinciale, oltre che da ferrovia e mare. Si tratterà, peraltro, di una “scuola innovativa”, in cui verra’ favorita l’introduzione di nuovi modelli di didattica digitale attiva e cooperativa.

