In attesa della sfida di lunedì tra Cosenza e Lecce, ancora una giornata magra per le calabresi in serie C. Il Catanzaro gioca solo un tempo ad Andria e perde la quarta partita consecutiva. I pugliesi di Aldo Papagni passano in vantaggio con l’ex lametino Lattanzio al 25′. Il suo tiro da posizione vantaggiosissima è chirurgico e per Nordi nulla da fare. Dopo 4′ il Catanzaro replica e pareggia con il guizzo offensivo del fifensore Gambaretti che riprende una respinta e scaraventa in porta la palla del pari. Dopo 45′ incoraggianti, le aquile giallorosse di Pancaro cadono dopo l’intervallo. Decide Quinto all’11’ quando risolve una mischia in area.

Nulla da fare anche per la Reggina a Catania. Reazione tardiva degli Amaranto che si svegliano solo quando sono sotto di due reti. Protagonista per gli etnei è Devis Curiale. Apre le marcature al 3′ e bissa al 6′ del secondo tempo. A 10′ dal termine la Reggina riapre la contesa con il guizzo in area di Laezza ma poi rimane in 10 per il rosso al giovane Condemi. Finirà 2 a 1 per gli etnei e la classifica amaranto è sempre piu’ preoccupante. Vietato fallire giovedì contro la Casertana al Granillo.

Solo il Rende porta a casa un punto. Tra i biancorossi e la Juve Stabia finisce 1 a 1 al Lorenzon. Vantaggio calabrese messo a segno da Cuomo con un perentorio stacco di testa. Pareggio stabiese al 14′ del secondo tempo con l’esterno sinistro Crialese innescato da un taglio splendidi di Simeri che libera il compagno al tiro, è 1 a 1.

M.S.