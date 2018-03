CATANZARO. “È di oggi (ieri N.D.R.) la comunicazione da parte dell’Ufficio elettorale centrale nazionale che alla Calabria verrà assegnato un ulteriore seggio, grazie alla ripartizione dei seggi in eccedenza nelle regioni in cui il Movimento 5 Stelle, ha ottenuto seggi in eccedenza. Sarà il giovane vibonese Riccardo Tucci, candidato nella circoscrizione Calabria, Collegio Calabria 02, il diciottesimo eletto del Movimento 5 Stelle per la Calabria”. È quanto fa sapere la coordinatrice regionale della campagna elettorale, Laura Ferrara, eurodeputata del Movimento 5 Stelle. “Non posso che esprimere massima soddisfazione – aggiunge – per l’ampia rappresentanza calabrese fra gli scranni di Camera e Senato. Credo di poter sostenere che per la nostra regione sia la prima volta che una forza politica riporti questi numeri in Parlamento. Esprimo i migliori auguri anche a Riccardo Tucci che sarà, come gli altri già eletti, cittadino fra i cittadini e sono certa che porterà avanti il suo mandato con testa, cuore e umiltà, così com’è nello spirito del Movimento 5 stelle”.