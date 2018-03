In serie D è il giorno del sorpasso in vetta. Ora comandano Vibonese e Nocerina che scalzano con autorità il Troina, piegato in casa dall’Ercolanese che crede ancora nella promozione. Per la Vibonese poker a Roccella Jonica. Gara segnata dall’espulsione di Scuffia poriere del Roccella all’11’. Protagonosta diventa l’argentino Bubas. Apre le marcature al 19′. Seconda rete rossoblu’ di Sowe. Bubas triplica al 37′ e spezza definitivamente qualunque minima ambizione di risalita del Roccella. Al 78′ l’ex Dorato acuisce il divario firmando la quarta rete. Rossoblu’ al comando, amaranto in piena zona playout.

La Cittanovese di mister Zito batte l’Ebolitana quasi allo scadere e si riporta in una posizione di classifica piu’ tranquilla. Decisivo De Marco all’87’. Palmese scivola ad Acireale. Gol partita dell’esordiente acese Pantano al 4′ del secondo tempo, beffa per i neroverdi. Non c’è scampo a Mugnano di Napoli per i giovani dell’Isola Capo Rizzuto, che perdono la gara ma non l’onore. Ottima partita dei ragazzi affidati a Carmine Leone. Ma il Portici vince grazie alla rete di Maggio al 42′.

M.S.