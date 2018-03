Il giorno della festa è arrivato. Il Locri puo’ gioire per il suo meritato ritorno in serie D. Dopo una cavalcata senza ostacoli, la squadra jonica amaranto domenica ha centrato, con 4 giornate di anticipo, il traguardo matematicamente pareggiando per 1 a 1 con il Castrovillari sul neutro di Amantea. Reti di Canale per i rossoneri e di Puntoriere per il Locri. Festa grande al ritorno degli amaranto nella cittadina reggina. Un traguardo sportivo ma anche sociale per la città di Locri, che con un seguito di pubblico eccezionale, torna a calcare i campi di serie D, una categoria che rende maggiormente onore al blasone di questa società calcistica calabrese.

Manuel Soluri