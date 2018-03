Beffa per la Viola Reggio Calabria che dopo una rimonta eccezionale, cede a Latina al PalaPentimele. Davanti a 4.500 spettatori, i neroarancio fanno emozionare i propri tifosi ma poi falliscono due volte il tiro della vittoria e devono arrendersi. Crolla anche Catanzaro, opposta all’Arechi Salerno. Ai calabresi, avanti per 30′, non basta un super Morici. I campani passano al PalaPulerà per 70 a 61.

M.S.