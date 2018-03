CATANZARO. È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lunedì sera sulla strada statale 18, nel territorio del comune di Lamezia Terme. Uno scontro frontale tra due autovetture una Mini Cooper ed una Opel Astra. A seguito dell’impatto la Mini Cooper ha preso fuoco. Il conducente, una persona anziana, immediatamente estratto dalla vettura è stato consegnato al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Meno gravi le condizioni del conducente dell’Opel Astra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, che hanno spento l’incendio e poi hanno messo in sicurezza le vetture in attesa del soccorso stradale. La dinamica è in corso di accertamento.