Quarta sconfitta consecutiva, quindicesima stagionale. Peggio ha fatto solo l’Akragas. Numeri impietosi per il Catanzaro di Noto, affidato da due settimane a Pippo Pancaro, che, almeno finora, non ha avuto fortuna. Anche per lui, infatti, lo score provvisorio è pesante: due sconfitte in due partite. Il Catanzaro ci lascia le penne anche ad Andria, resuscitando la Fidelis in apnea. Pugliesi vicini al gol già al 7’ quando Croce approfitta di una disattenzione di Riggio ma colpisce la traversa. Meritato il vantaggio andriese al 25’. Da una rimessa laterale, palla all’ex lametino Lattanzio che, indisturbato, mira l’angolo e lo trova freddando Nordi, 1 a zero. Reazione d’orgoglio del Catanzaro 4’ dopo. Dal corner dalla destra, sbuca Gambaretti che è il piu’ lesto a girare in porta e firma il pareggio. Ma l’intervallo riporta torpore in casa Catanzaro. L’Andria, affamata di punti per non sprofondare prima del previsto, ci mette cuore. Al 55’ parte uno spiovente su calcio franco, Quinto si libera dalla marcatura, Nordi respinge ma nulla puo’ sullaribattuta ancora di Quinto con la difesa calabrese in ritardo. I pugliesi fanno muro sui tentativi della squadra di Pancaro per il pareggio ed il Catanzaro deve ingoiare un’altra amarezza. Tifoseria sempre piu’ delusa, l’anno di transizione, così definito dalla dirigenza, sta diventando un altro anno di sofferenza estrema. Ed ora la squadra di Pancaro non ha alternative alla vittoria mercoledì con la Virtus Francavilla per cancellare tale serie negativa che ha depresso sempre piu’ un ambiente ricco di aspettative dopo il cambio societario.

M.S.