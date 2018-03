CATANZARO. Dopo la pausa per le elezioni politiche, è tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Catanzaro, per la seconda volta ospite del palazzo della Provincia per la perdurante inagibilità della sala consiliare del Municipio dopo il crollo di parte del controsoffitto avvenuto il 5 febbraio scorso. Tra i punti all’ordine del giorno approvati nel corso della seduta spicca il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, sul quale ha relazionato il sindaco, Sergio Abramo, che ha trattenuto a sè la delega finanziaria. La manovra contabile, approvata a maggioranza, prevede un totale di entrate pari a oltre 232 milioni, un totale di spese per oltre 228 milioni, e un disavanzo di amministrazione di poco superiore a un milione. La seduta del Consiglio comunale è durata in totale otto ore, tre delle quali sono state dedicate all’analisi del voto delle elezioni politiche del 4 marzo, che a Catanzaro hanno visto il successo del Movimento 5 Stelle, peraltro non presente nel civico consesso: sia la maggioranza di centrodestra sia l’’opposizione di centrosinistra hanno ammesso la sconfitta, con il sindaco Sergio Abramo che ha lanciato un appello ai due tradizionali schieramenti a “dialogare di più, per non correre il rischio di essere definitivamente spazzati via dai pentastellati”. Il consiglio comunale ha poi approvato anche gli altri punti all’ordine del giorno: il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità (Icp) e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (Dpa), la conferma delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2018, la conferma delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) per l’anno 2018, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni immobili di proprietà comunale, il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, l’elenco annuale dei lavori da avviare nell’anno 2018, 2019 e 2020, il documento unico di programmazione (Dup) 2018-2020 e infine la convenzione per l’utilizzo dello stadio comunale “Ceravolo” alla società “Catanzaro calcio” per il periodo 2017-2018.