Dopo la sosta, in serie A nel sabato calcistico di Pasqua il Crotone di scena al Franchi di Firenze. Walter Zenga ha cercato di infondere nei suoi fiducia e consapevolezza, richiamandoli ad una gara tutto cuore e senza timore dell’avversario. Senz’altro, comunque, è una delle trasferte piu’ difficili che potevano capitare in questo momento.

In serie C impegno gravoso per il Catanzaro al Ceravolo dove ospita il Catania di Lucarelli, lanciato all’inseguimento del Lecce capolista a + 4. La forza dell’organico etneo è fuori discussione ma la squadra rossazzurra fuori casa stecca parecchie volte se attaccata intelligentemente. Inoltre, l’ansia del risultato a tutti i costi puo’ condizionarla in maniera decisiva. Il Catanzaro, senz’altro piu’ sereno dopo la vittoria di Monopoli, ha tutto per fare lo sgambetto ai siciliani privi dei propri tifosi in quanto la trasferta in terra calabra è stata vietata.

Il Cosenza di Braglia giocherà sul campo della Juve Stabia, ex squadra proprio del tecnico rossoblu’. Il Rende invece riceverà al Lorenzon il Monopoli di Scienza.

M.S.