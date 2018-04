REGGIO CALABRIA. Martedì 17 aprile in Consiglio regionale l’esordio della nuova Giunta insediata lunedì scorso dal governatore Mario Oliverio. La seduta dedicata all’esame di 5 punti all’ordine del giorno, è iniziata con oltre due ore di ritardo rispetto alla convocazione. Si parte da una proposta di legge, d’iniziativa del consigliere Orlandino Greco, recante “Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità”. A seguire altri quattro punti, con l’esame abbinato di due proposte di legge recanti “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”, della proposta di legge, di iniziativa dei consiglieri Giuseppe Aieta e Domenico Battaglia che introduce “Norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell’invecchiamento attivo”. Intanto la Giunta delle Elezioni del Consiglio regionale ha preso atto dell’incompatibilità dei due consiglieri regionali, Wanda Ferro e Francesco Cannizzaro, eletti al Parlamento alle Politiche dello scorso 4 marzo. È stato questo l’esito della seduta di ieri dell’organismo consiliare, convocato per esaminare la posizione dei due consiglieri regionali ai sensi degli articoli 19 e 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Adesso la Ferro, neodeputata di Fratelli d’Italia, e Cannizzaro, neo deputato di Forza Italia, hanno cinque giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni e osservazioni.