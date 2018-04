“Andiamo ad Udine per cercare di dare continuità al risultato ottenuto contro la Juventus. Solo facendo questo possiamo realmente capitalizzare il pareggio con la capolista. Arrivano per noi due sfide fondamentali con Udinese e Sassuolo, non possiamo sbagliarle”. Andrea Barberis, centrocampista del Football Club Crotone, è consapevole di quanto sia importante la sfida del Friuli per gli squali.