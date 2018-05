CATANZARO. “Le regionali del prossimo anno in Calabria sono una partita aperta. L’ormai fisiologica flessione – netta in Molise, ma devastante in Friuli – dei Cinquestelle rispetto al voto politico, sbaraglia il campo da molte certezze che molti davano per acquisite dopo il 4 marzo. Sbaglia sicuramente chi pensa che alle regionali sarà replicato il voto delle politiche, ma sbaglierebbe anche il centrodestra se pensasse ad una passeggiata”. È l’opinione del consigliere regionale Domenico Tallini. “Prendiamo atto – dice – che nel voto regionale, che è una via di mezzo tra il voto d’opinione e il voto amministrativo, il M5S cala sensibilmente, fino a toccare i 18 punti percentuali in meno in Friuli, dove la lista di Di Maio scende dal 25% al 7%. Non è difficile prevedere che anche in Calabria gli elettori, delusi dal dilettantismo e dall’inaffidabilità grillina, potrebbero fare altrettanto. Il centrodestra, ribadisce Tallini, “ha tutte le carte in regola per vincere le regionali. A precise condizioni: scelta del candidato in autunno, formazione di una coalizione allargata al civismo, ai moderati e ai riformisti, liste forti e rappresentative, un programma serio e credibile su lavoro, sanità, turismo, infrastrutture. Se, al contrario, emergeranno linee contrastanti, veti incrociati, ritardi e lungaggini rispetto alle scelte, le chances di vittoria – conclude – diminuirebbero sensibilmente. Io mi auguro che, con un occhio alle dinamiche nazionali, ci si metta subito al lavoro per creare quelle condizioni necessarie per un’affermazione a portata di mano”.