A caccia del miracolo salvezza. E’ cio’ che cerca il Crotone, chiamato ad una vera impresa sportiva domenica prossima. A 90′ dal termine, i calabresi, dopo il boccone amaro ingoiato allo Scida con la Lazio, un pari che ha rovinato i piani per la permanenza, devono solo vincere addirittura al San Paolo di Napoli e contemporaneamente sperare in qualche passo falso delle avversarie dirette, Cagliari in primis. I sardi sono impegnati alla Sardegna Arena contro un’Atalanta che di fatto ha già staccato il pass per l’Europa; la Spal pare avere un impegno agevole con la Sampdoria. Anche per Chievo ed Udinese la salvezza sembra ormai una formalità. In questo contesto, il Crotone è la squadra messa peggio, ma Zenga non si dispera ed incita i suoi ragazzi all’impresa. Una parte della tifoseria rossoblu’ è preparata al peggio mentre un’altra, che non vuole arrendersi, invoca la Madonna di Capo Colonna, coprotettrice di Crotone, che la città pitagorica festeggerà proprio domenica. Il centrocampista rossoblu’ Andrea Barberis, a nome di tutta la squadra, promette battaglia fino all’ultimo minuto.

Manuel Soluri ( RTC-GDC)