Ancora 90′ per sperare. La missione salvezza del Crotone è difficile ma non impossibile. Si sforza di pensare positivo la società rossoblu’, il tecnico Zenga ed il gruppo di calciatori. Serve una vera impresa sportiva, quasi titanica. Vincere al San Paolo di Napoli e sperare che il Cagliari non batta l’Atalanta. Crotone e la Calabria non vogliono perdere la serie A e lotteranno fino all’ultimo respiro. Anche se, obiettivamente, dopo il pari interno con la Lazio, tutto si è maledettamente complicato.