Nella prima gara di playoff nazionali, il Cosenza spreca tutto cio’ che poteva sprecare, tenendo vivo un Trapani inesistente e consentendogli di affrontare tra tre giorni la gara di ritorno con maggiore tranquillità. Domenica sera al San Vito è stata netta e palese il predominio dei lupi, capaci di costruire 6 palle gol limpide ma di concretizzarne solo due. Oltre al danno, la beffa, in quanto il Cosenza confeziona nel finale un pacco regalo natalizio per un Trapani già allo sbando e mai visto durante la gara. Un grande peccato. Finisce così 2 a 1, un risultato che tiene vivi i siciliani ai quali basterà vincere con qualunque punteggio mercoledì al “Provinciale”. Avvio di gara su ritmi altissimi per i calabresi. Al 16′ Palmiero vede D’Orazio, esterno destro a volo poco preciso. Al 18′ Okereke pesca Tutino, tiro alto sulla traversa. Al 20′ occasione clamorosa per i lupi. Traversone dalla destra per Mungo che, appostato bene, all’altezza del dischetto, spara incredibilmente fuori, era piu’ difficile segnare che sbagliare. La musica non cambia col passare dei minuti, c’è solo il Cosenza in campo. 37′, Okereke vince un rimpallo ma anche lui non trova il pertugio giusto e Furlan si salva ancora. Secondo tempo. Percussione centrale dell’imprendibile Okereke che sfonda e tira, salva Pagliarulo sulla linea ma nulla puo’ sulla conclusione con rabbia di Tutino che scaraventa in rete la palla del vantaggio. Al 60′ si vede per la prima volta il Trapani. Punizione velenosa del catanzarese Ciccio Corapi, Saracco alza in corner. Al 66′ ancora lupi scatenati, Mungo per Corsi che scavalca il portiere ma incredibilmente non trova la porta. Al 78′ il Cosenza mette la freccia. Punizione di Bruccini, respinge la difesa, sfera che giunge sul destro di Okereke che la piazza sul secondo palo, il SAn Vito esplode. Questo divario renderebbe merito alla supremazia del Cosenza ma purtroppo le emozioni non sono finite. 91′, lancio centrale senza pretese del centrocampo ospite, buco clamoroso della difesa con Dermaku, fino a quel momento perfetto, che non si intende con Saracco, Polidori è un falco e ne approfitta, 2 a 1 e Trapani che si riaccende. Mercoledì al Provinciale sarà una battaglia, il Cosenza non deve perdere.

Manuel Soluri RTC Sport News