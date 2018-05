La Palmese salva la sua soffertissima stagione guadagnanosi la permanenza allo spareggio playout giocato al Lopresti contro i campani dell’Ebolitana. I calabresi schiantano gli ospiti e strappano il meritato traguardo della salvezza. E’ tris neroverde aperto da Vitale al 12′. Bissa Trentinella al 19′ del secondo tempo. La chiude il sigillo di Galliano al 43′. Dopo una sofferenza immensa, causata dalla penalizzazione, la Palmese puo’ finalmente festeggiare e godersela. Per l’Ebolitana di Pepe, invece, un veloce e mesto ritorno in Eccellenza. Verdetto complessivamente giusto per cio’ che le due squadre hanno fatto vedere in campionato.

Manuel Soluri RTC Sport News