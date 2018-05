Frenata sul governo. Dopo le polemiche sul curriculum di Giusep-pe Conte, il candidato a Palazzo Chigi del possibile governo giallo-verde, e il vertice in un luogo segreto tra Di Maio, Salvini e forse anche Conte (ma la Lega nega la presenza dell’avvocato privatista), il percorso verso l’incarico sembra avere una battuta d’arresto. Potrebbe non essere oggi, infatti, il giorno in cui Mattarella conferirà il mandato. Su Conte non ha preso alcuna posizione e la fi-gura del professore foggiano è al vaglio scrupoloso del Quiri-nale. Ma, anche alla lu-ce delle polemiche sul-la sua carriera universitaria e sull’atteggiamento assunto sul ca-so Stamina, la riflessione del Quirinale po-trebbe durare almeno 24 ore in più del previsto. Giuseppe Conte è il candidato premier di M5s e Lega? “Abbiamo accolto le indicazioni degli amici dei Cinque stelle su questo. Conti-nuiamo a lavorare”, spiega Matteo Salvini, parlando alle telecamere. Ripensamenti? “No”. Per ora rimane Conte? “Sì”. Lei garantisce che non accetterete Di Maio premier? “Lo abbiamo detto e lo ripetiamo”, risponde Salvini. “Non facciamo noi i nomi dei ministri al presidente della Re-pubblica. A me Paolo Savona piacerebbe molto. Non indico niente a nessuno ma è una persona la cui storia è una garanzia per sessanta milioni di italiani. Il Colle ha perplessità su quel nome? A me queste perplessità non sono arrivate”, ha aggiunto Salvini.