“Gli incontri istituzionali tenutisi a Reggio Calabria, con le categorie produttive reggine sono stati particolarmente proficui, nel solco del rilancio del nostro tessuto produttivo”. Lo dichiara Maria Tripodi, deputata di Forza Italia, che parla di “un’occasione continua per avviare un percorso che ha lo scopo di fare sistema, a livello europeo, nazionale e locale per avviare un percorso di valorizzazione delle aziende, che sono il fiore all’occhiello del nostro territorio. Soprattutto – aggiunge – sfruttando le opportunità, che ci vengono anche da Bruxelles come i fondi comunitari destinati alle regioni del Sud, troppo spesso inutilizzati dalle stesse. A tal proposito come più volte sottolineato dal Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, è pronto un Piano per il Sud quantificabile in 20 miliardi di euro da destinare alla realizzazione di infrastrutture nel Meridione, che permetterà investimenti e conseguente crescita economica. Come ho personalmente rappresentato al Presidente della Camera di Commercio Tramontana e al Presidente di Confindustria unito al direttivo reggino di categoria, è mia intenzione – dice – essere costante sentinella di ascolto delle loro istanze e di quelle del nostro distretto, per poterle portare insieme ai colleghi in tutte le sedi istituzionali. Le imprese reggine e tutto il tessuto produttivo vanno sostenuti e potenziati con concretezza. Forza Italia da sempre al fianco di chi produce, con la deputazione di cui sono parte – promette – non lesinerà sforzi al riguardo”.