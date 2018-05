Venerdì sit-in dei lavoratori dell’Istituto di scienze neurologiche

CATANZARO. La Flc-Cgil Calabria ha organizzato, per venerdì 25 maggio, alle ore 10,30, alla Cittadella regionale, un sit-in di protesta dei lavoratori dell’Istituto scienze neurologiche di Piano Lago. “La giornata di mobilitazione – afferma, in un comunicato, il segretario generale della Flc-Cgil, Domenico Denaro – si rende necessaria per denunciare la gravità della situazione che si è venuta a creare riguardo il futuro della struttura e dei lavoratori e l’assenza totale di risposte concrete da parte della Regione Calabria”.