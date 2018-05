Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incaricato Giuseppe Conte della formazione del governo. Conte ha accettato con riserva. Conte ha esordito nel suo discorso ribadendo la collocazione europea del nostro Paese e sottolineando la “necessità di confermare la collocazione europea”. Il premier incaricato si è detto consapevole delle sfide che ha di fronte. “Il contratto su cui si fonda questa esperienza – ha detto – rappresenta in pieno le aspettative di cambiamento degli italiani. Lo porrò a fondamento dell’esperienza di governo nel pieno rispetto delle prerogative del presidente della Repubblica e della Costituzione. Voglio dar vita a un governo dalla parte dei cittadini”. Conte è stato a colloquio con il capo dello Stato per oltre un’ora e mezza. “Sono professore e avvocato – ha detto Conte dopo l’incarico – ho perorato cause di varie persone e ora difendo l’interesse degli italiani in tutte le sedi Ue e internazionali dialogando con le istituzioni Ue e con gli altri Paesi mi propongo di essere l’avvocato difensore del popolo italiano”. “Sono disponibile” a fare il premier “senza risparmiarmi, con il massimo impegno e la massima responsabilità”, ha promesso. “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sul serio, grazie a tutti”. Una volta completata la partita dell’incarico si apre, però, quella della formazione del governo. La composizione della lista dei ministeri è infatti ancora un rebus.