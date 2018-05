A Tiriolo, in provincia di Catanzaro, è stata aperto il tratto dell’ex statale 19 delle Calabrie, in attesa della conclusione dei lavori, per gli automobilisti che passano da Bivio Pedadace per arrivare a Tiriolo e proseguire per i centri dell’area del Reventino.

La carreggiata è stata asfaltata ed aperta al traffico. L’arteria consentirà una migliore viabilità e la possibilità di raggiungere centri come Carlopoli, Cicala, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Decollatura, Soveria Mannelli, Panettieri, Bianchi e Colosimi.