Fantastico Castrovillari! I lupi del Pollino volano ed approdano alla finalissima per la serie D nella quale sfideranno i campani dell’Agropoli. Dopo il pareggio di domenica scorsa in Sicilia sul campo della Dattilo Noir, i rossoneri hanno fatto propria la gara di ritorno, battendo gli ospiti per 3 a 1. Marcature aperte da Canale al 25′; seconda rete calabrese opera di De Simone alla mezz’ora. Accorciano i siciliani al 2′ con il penalty di De Luca ma il Castro, pur soffrendo, la chiude al 32′ con Caligiuri. Il Mimmo Rende esplode e festeggia a fine gara la formazione rossonera, ora attesa dal doppio confronto con l’ambizioso Agropoli che hanno eliminato i molisani del Vastogirardi. Il 3 ed il 10 giugno le due finali per la D.

Manuel Soluri RTC Sport News