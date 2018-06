CATANZARO. “Il 2017 e la prima metà del 2018 sono stati un periodo di enorme soddisfazione per un lavoro complesso che ci ha consentito di raggiungere importanti risultati”. Lo ha detto il generale Vincenzo Paticchio, comandante della Legione Carabinieri Calabria, nel corso della celebrazione regionale, martedì sera a Catanzaro, per il 204esimo anniversario della fondazione dell’Arma.

“Questi risultati – ha proseguito il generale Paticchio – ci rendono fieri ma per noi sono già storia: comunque sono il motore per andare avanti e per migliorare il senso di legalità e di sicurezza che i cittadini calabresi giustamente pretendono”. Il comandante della Legione Carabinieri Calabria ha poi ringraziato tutti i militari che operano nella regione – “donne e uomini di straordinaria normalità, ed è questa la chiave del nostro successo” – e ha poi sottolineato “la grande collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio, con i prefetti, con l’autorità giudiziaria, con le altre forze dell’ordine e con tutte le altre componenti dello Stato e della società”. Prima dell’intervento di saluto del generale Paticchio sono stati illustrati le principali operazioni condotte nel 2017 dai carabinieri in Calabria, soprattutto nel contrasto alla ‘ndrangheta, e i numeri della presenza dell’Arma nella regione, con 284 stazioni, 30 Compagnie, 3 gruppi, 5 Comandi provinciali e lo squadrone eliportato “Cacciatori”.

La cerimonia ha inoltre registrato la diffusione audio di un intervento del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso negli anni ‘80 in Sicilia, la consegna di medaglie di encomio a carabinieri che si sono distinti per meriti particolari e il giuramento di 40 nuovi sottufficiali. Alla celebrazione regionale dell’Arma dei carabinieri hanno partecipato le massime autorità civili, militari e religiose del territorio.