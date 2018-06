CATANZARO. “Il segnale che ci arriva dall’esito delle elezioni amministrative ci consegna un quadro importante: ovvero che i territori, con i loro amministratori dediti alle comunità e attenti ai bisogni, rappresentano un punto di ripartenza per il Partito democratico. La valutazione vale si scala nazionale ed è ancor più vera nella nostra regione, dove – attraverso le liste civiche e i suoi candidati – in molte realtà il Pd riesce a mantenere la guida di diverse amministrazioni e a conquistarne di nuove, come è accaduto nel caso emblematico di Casali del Manco dove il primo sindaco della città nata dopo la fusione è diretta espressione del Partito democratico. Nella mappa delle amministrative non mancano le sconfitte ma il dato generale che possiamo trarre dall’esito delle urne, con importanti riconferme e nuove affermazioni, ci spinge a dire che il lavoro di ricostruzione a cui il Pd e tutto il centrosinistra è chiamato nel nostro Paese ha delle basi solide da cui prendere spunto. Il Pd può e deve mantenere un ruolo di guida per tutte le forze civiche e politiche che hanno in sé profili e valori alternativi all’asse di Governo Lega- 5stelle, può essere deve essere perno per un centrosinistra radicato nei territori e nella sua essenza portatore di una visione del mondo e delle cose vicina al disagio. A tutti i nuovi sindaci, alle decine di consiglieri comunali va il sincero augurio di buon lavoro”. È quanto si legge in una nota del segretario organizzativo del Pd, Giovanni Puccio.