Dall’educazione allo sviluppo sostenibile alla presenza di produzioni agricole tipiche tra sostenibilità e innovazione, e ancora dalla qualità dell’offerta turistica al corretto uso del suolo: così 31 località rurali sono state premiate con le ‘Spighe Verdì 2018 (27 lo scorso anno), assegnate in 12 Regioni, una in più rispetto al 2017 che è proprio la Calabria con il Comune di Trebisacce. “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – dice Francesco Mundo sindaco di Trebisacce – che ci stimola a proseguire l’opera di tutela dell’ambiente e di salvaguardia delle nostre tipicità rurali, in un territorio che esprime potenzialità riconosciute come l’arancia Biondo Tardivo e le olive, in un territorio complesso, sviluppando pratiche dirette alla conservazione delle tipicità cercando di coniugare un’offerta turistica legata alla sostenibilità”.

Soddisfazione di Magorno per Trebisacce

“L’assegnazione a Trebisacce del riconoscimento ‘Le Spighe verdi 2018’, è motivo di particolare soddisfazione e orgoglio. Anche perché Trebisacce è il solo comune calabrese premiato, trentunesimo in tutta Italia”. Lo sostiene, in una dichiarazione, il senatore Pd Ernesto Magorno, componente della Commissione Agricoltura. “Il riconoscimento, che viene assegnato ai Comuni rurali da Fee Italia-Foundation for Environmental Education e Confagricoltura – – aggiunge Magorno – é stato consegnato oggi a Roma al Ministero per i Beni e le Attività culturali. Il riconoscimento ‘Spiga Verde’ è la conferma di un’azione politica del Comune e delle imprese di Trebisacce, molto attenta alla tutela dell’ambiente e dello sviluppo ecosostenibile, con particolare attenzione alle contrade e alle zone rurali”.