CATANZARO. Via libera dalla Regione, anche per l’annualità 2018, al finanziamento dei voucher a copertura totale o parziale dei costi d’iscrizione a Master universitari. Il settore regionale Alta formazione e Università, prendendo atto dei lavori della Commissione di valutazione, ha approvato le graduatorie definitive delle domande ammesse al finanziamento dei voucher relativi ai Master di primo e secondo livello. Sono 120 i soggetti risultati beneficiari del bando: 42 per Master di primo livello, 78 per Master di secondo livello. L’intervento impegna più di 1 milione di euro a valere sul POR 2014-2020.”Nuove risorse ai laureati calabresi – dichiara il Presidente della Regione, Mario Oliverio – per partecipare ad attività di formazione post-universitaria. Dopo l’edizione 2017 del bando, con cui abbiamo finanziato 125 voucher per partecipare ai Master di primo e secondo livello, continua l’impegno della Regione per favorire l’accrescimento delle competenze e le possibilità di occupazione. Un impegno quotidiano rivolto agli studenti per sostenere possibilità di accesso all’istruzione universitaria e post-universitaria in un quadro più ampio caratterizzato da un’elevata qualità dell’offerta formativa, delle dotazioni strutturali e tecnologiche e dei servizi dei quattro atenei regionali”. Gli ammessi al contributo dovranno inviare entro il 23 ottobre 2018 l’atto unilaterale d’obbligo secondo le modalità indicate nelle linee guida. Tutte le indicazioni per la corretta gestione e rendicontazione del voucher sono contenute nell’avviso pubblico e nelle linee guida in allegato. Le graduatorie definitive e la modulistica necessaria sono disponibili sulla pagina del bando.