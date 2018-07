Sono già in ritiro agli ordini di mister Auteri ma da oggi sono anche ufficialmente calciatori dell’US Catanzaro. Sono stati formalizzati, infatti, gli acquisti di Francesco Posocco, Giuseppe Figliomeni, Manuel Nicoletti e Cristian Riggio. Gli ultimi due – entrambi difensori – erano arrivati, nello scorso campionato, in prestito dal Crotone e la società del presidente Noto ha deciso di portarli definitivamente in giallorosso. Nicoletti si lega al Catanzaro per tre anni, Riggio per due.

Un biennale lo ha firmato anche il centrocampista Posocco che proviene dalla Spal. Classe ’96, dopo aver esordito in C con la squadra di Ferrara nella stagione 2015/2016, ha indossato le maglie del Santarcangelo e, nel passato torneo, del Pontedera con cui ha collezionato 24 presenze realizzando un goal.

Dal Foggia arriva il difensore Giuseppe Figliomeni che si lega ai giallorossi per due anni. Classe 1987, si tratta di un calciatore dalla grande esperienza avendo indossato le maglie di diverse formazioni che hanno militato in serie B. Figliomeni ha infatti giocato con Crotone, Varese, Nocerina (dove è stato allenato da mister Auteri), Juve Stabia, Latina, Vicenza e Trapani.