“Per un vero ed effettivo sviluppo della Calabria Jonica è evidente che sarà importante l’opera di ammodernamento e messa in sicurezza della Ss 106 già pianificato. Le vie di comunicazione sono fondamentali per far uscire le nostre aree dall’isolamento”. E’ cio’ che ha affermato ai microfoni di RTC l’assessore regionale Maria Teresa Fragomeni rispondendo ad una nostra domanda sulle difficoltà di viabilità nella nostra regione e nella Locride in particolare.

Guarda il servizio del TG Calabria di RTC, la TV della tua città e della tua regione.