Catanzaro| Consegnati alloggi in periferia, protesta dei residenti (Tg RTC)

CATANZARO. Quattordici alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stati consegnati martedì pomeriggio dall’Aterp in Viale Isonzo di Catanzaro, uno dei quartieri della periferia del capoluogo maggiormente colpiti dall’emergenza abitativa e sociale. La consegna rappresenta la seconda fase dell’attuazione del protocollo di legalità e per il contrasto delle occupazioni abusive negli alloggi popolari firmato il 20 dicembre 2016 dalla Prefettura, dalla Regione Calabria, dal Comune di Catanzaro, e dall’Aterp, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica. Alla consegna hanno partecipato l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Musmanno, in rappresentanza del governatore Mario Oliverio, il commissario dell’Aterp, Ambrogio Mascherpa, l’assessore comunale al Personale, Danilo Russo, in rappresentanza del sindaco Sergio Abramo, dirigenti della Prefettura e ufficiali delle forze dell’ordine di Catanzaro. I 14 alloggi, appena ristrutturati da Aterp Calabria, sono stati consegnati agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva del Comune di Catanzaro: la riqualificazione degli appartamenti ha comportato una spesa dell’Aterp pari a tre milioni, stanziati anche per altri 40 alloggi già consegnati nell’ambito dello stesso Protocollo di legalità nello scorso mese di febbraio. Secondo il commissario dell’Aterp, Mascherpa, “questa iniziativa rientra tra i metodi che abbiamo individuato per affrontare l’emergenza abitativa”. L’assessore regionale Musmanno ha rimarcato “il dato della restituzione al patrimonio pubblico di significative unità abitative in un quartiere complicato, pur nelle ristrettezze di bilancio. Ora bisogna sedersi attorno a un tavolo anche con il Comune per venire incontro alle altre esigenze di quest’area”. A sua volta, l’assessore comunale Russo ha spiegato come “non mancano le criticità ma l’amministrazione è impegnata in prima linea, confidando anche sul senso civico dei cittadini”. All’atto della consegna dei 14 alloggi si è registrata la protesta di un gruppo di residenti di Viale Isonzo, che hanno lamentato le condizioni di degrado nel quale a loro dire versa il quartiere sul piano dell’ambiente, della gestione dei rifiuti, delle infrastrutture e della sicurezza.

Edilizia residenziale, Musmanno: “Mancano all’appello 150 milioni”

CATANZARO. “Il patrimonio dell’Aterp è molto consistente: si tratta di 45mila alloggi, molti dei quali hanno bisogno di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Roberto Musmanno, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine della consegna di 14 alloggi popolari da parte dell’Aterp, l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale pubblica. “Ce la stiamo mettendo tutta, ma purtroppo – ha detto ancora Musmanno – non abbiamo potuto utilizzare 150 milioni di fondi ex Gescal perché, pur nella legittimità degli atti, precedenti amministrazioni regionali hanno preferito dirottare queste risorse verso altri destinazioni. Con quella somma di 150 milioni avremmo potuto fare molto di più: dobbiamo rimediare, e dobbiamo rimediare recuperando somme importanti perché – ha concluso l’assessore regionale ai Lavori pubblici – gli interventi in tema di edilizia residenziale costano, ma c’è l’impegno della Regione a reperire altre risorse. Del resto, siamo già intervenuti in questa direzione e continueremo a intervenire”.