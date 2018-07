Il Catanzaro lavora sodo a Gubbio dove prepara la nuova ambiziosa stagione, nella quale è chiamato a giocare un ruolo da protagonista assoluto. Nonostante la squadra sia ancora largamente incompleta, il gruppo suda agli ordini di Auteri, le cui urla riecheggiano nel cielo umbro. Sul fronte mercato, nei giorni scorsi sono stati ufficializzati gli acquisti di Figliomeni, Posocco, Riggio e Nicoletti. Sembra vicinissimo il ritorno all’ovile del centrocampista catanzarese Corapi. Il ds Pasqaule Logiudice ha fatto il punto della situazione con i giornalisti presenti i quali gli hanno ricordato che i tifosi si attendono grossi colpi per puntare al vertice: “Le difficoltà del mercato ci sono, ed aumentano se lavori in fretta. Il lavoro del direttore sportivo non è cosi semplice come si crede. Siamo ancora al 50 per cento. Per alcune trattative occorre seguire con attenzione le dinamiche che legano i procuratori ai calciatori e i calciatori alle società di appartenenza. E’ normale che ciascuno giochi le sue carte allungando i tempi con l’obbiettivo di guadagnare il più possibile. Ad ogni modo ci faremo trovare pronti per costruire una squadra valida che persegua l’obiettivo”.

