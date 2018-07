Dalle alture campane a quelle calabre. La Reggina, dopo i dieci giorni trascorsi a San Gregorio Magno, prosegue il suo ritiro in terra calabrese, ad Acri per la precisione, dove si trova già da due giorni. Allenamenti, corsa ed esercizi col pallone e senza per Sciamanna e compagni, che proseguono il percorso finalizzato a trovare la migliore condizione fisica per farsi trovare pronti per i primi impegni ufficiali della stagione. Mercoledì amichevole con l’Acri. Intanto il gruppo abbraccia Alex Redolfi. Nella prossima settimana amichevole a Salerno per gli amaranto di Roberto Cevoli. Uno dei nuovi arrivati, Mattia Bonetto, spiega di essere molto motivato in vista di campionato e coppa.

