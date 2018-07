Revisione del POR Calabria 2014/2020: se n’è discusso in Commissione bilancio

REGGIO CALABRIA. La revisione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 tra i dati più salienti della Commissione Bilancio riunitasi sotto la presidenza di Giuseppe Aieta. L’organismo consiliare ha espresso parere favorevole alla proposta della Giunta regionale che adesso verrà notificata alla Commissione europea. “Il presupposto- ha spiegato il presidente Aieta- è adeguare le scelte programmatiche iniziali al mutato scenario del contesto socio-economico che ha interessato anche le dinamiche connesse alla Regione Calabria. Con questo provvedimento, si apportano modifiche all’elenco dei Grandi Progetti presenti nel POR e alcune risorse recuperate saranno dirottate in vari ed importanti settori, ad esempio l’acquisto bus elettrici per tutelare l’ambiente”. La Commissione ha espresso inoltre parere favorevole (voto contrario del consigliere Orsomarso) alla proposta di legge n.349/10^ di iniziativa della Giunta regionale “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio” e, all’unanimità, al Bilancio di previsione dell’Azienda Calabria Lavoro per il triennio 2018/2020. All’unanimità, approvata la proposta di legge della Giunta regionale che adegua ai principi della concorrenza e libero mercato la disciplina in materia di attività di accoglienza ricettiva ‘bed & breakfast’ e di esercizi di affittacamere. e quella del consigliere Mirabello sulle norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere. Parere favorevole all’unanimità alla proposta di legge n.343/10^ di iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000) e a quella del consigliere Giudiceandrea sulle ‘Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008). Soddisfatto, il presidente Aita dichiara: “È stata una seduta molto proficua che ha visto la Commissione occuparsi di tematiche importanti per il tessuto economico e sociale calabrese, dando un altro input al processo di valorizzazione del turismo quale fattore trainante del nostro territorio. È la dimostrazione ulteriore di come la Commissione – che ho l’onore di guidare -, al di là degli scossoni politici anche naturali, non abbia mai perso di vista, quali tratti distintivi del suo agire, responsabilità e maturità”.